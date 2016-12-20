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20 декабря 2016
Происшествия
В Обнинске в аварии пострадали дети
Водитель Мерседеса, двигавшийся со стороны Обнинска, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с идущей легковушкой.
В результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых – несовершеннолетние дети. Две девочки десяти лет с различными телесными повреждениями были доставлены в Клиническую больницу №8.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Правоохранителям предстоит определить степень вины водителя, выехавшего на встречную полосу движения.
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