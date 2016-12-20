Обнинск
Новости
В Обнинске в аварии пострадали дети

20 декабря 2016
Происшествия


В Обнинске в аварии пострадали дети

Сегодня утром в районе Кабицино произошло ДТП.

Водитель Мерседеса, двигавшийся со стороны Обнинска, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с идущей легковушкой.

В результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых – несовершеннолетние дети. Две девочки десяти лет с различными телесными повреждениями были доставлены в Клиническую больницу №8.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Правоохранителям предстоит определить степень вины водителя, выехавшего на встречную полосу движения.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

Все статьи
автора
Просмотров: 952
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Происшествия» и по тэгам #дтп, #авария, #происшествие, #кабицино:


22 декабря 2016

Мужчина сгорел заживо на своей даче
В соседнем с Обнинском Боровском районе случился пожар, во время которого погиб 50-летний мужчина. Возгорание...
21 декабря 2016

В Обнинске по ночам орудует поджигатель электрощитов
Сегодня ночью в Обнинске едва удалось избежать двух серьезных пожаров. Некто поджег два электрощита в...
19 декабря 2016

Жители шести домов Обнинска с утра сидят без холодной воды
Первый день рабочей недели стал для ряда жителей тридцать восьмого микрорайона Обнинска неудачным.
...
15 декабря 2016

Жительница Обнинска чуть не погибла на скользкой дороге
Вчера в Обнинске, на выезде из города со стороны проспекта Маркса, произошло ДТП. Как рассказала инспектор...
14 декабря 2016

В обнинском детсаду хлестал фонтан кипятка
В Обнинске случилась еще одна жуткая коммунальная авария. Как рассказали в городской аварийно-диспетчерской...
14 декабря 2016

Жительница Обнинска избила своего взрослого сына!
В обнинскую полицию обратился местный житель 1988 года рождения. Молодой человек «заявил»...
15 декабря 2016

Обнинские спасатели обнаружили труп
Вчера в Обнинске, в одной из квартир на улице Звездной, 15, был обнаружен труп пожилой женщины. Как рассказали...
14 декабря 2016

Водитель «Жигулей» едва выжил в аварии
Несмотря на то, что сотрудники ГИБДД просят водителей быть особенно осторожными в связи с тем, что дороги...
14 декабря 2016

В ГИБДД ищут очевидцев происшествия
Как сообщают в ГИБДД, вчера около десяти часов утра во дворе дома 32 на ул.Курчатова автомобиль «Рено»...
13 декабря 2016

В окрестностях Обнинска заживо сгорела женщина
Страшный пожар сегодня ночью случился в соседнем с Обнинском Боровском районе. В деревне Шемякино дотла...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.