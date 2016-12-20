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Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ

20 декабря 2016
Общество


Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ

Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения кадров.

И вот сегодня в городском суде состоялось первое судебное заседание по этому вопросу. В качестве истца выступила бывший старший научный сотрудник отдела главного конструктора данного научного учреждения Наталья ИВАНОВА.

Как рассказала сама Наталья Алексеевна, она проработала в ФЭИ около 40 лет. За все эти годы она получала от руководства только благодарности и поощрения. К тому же там у нее осталась незавершенная работа, имеющая огромное значение для безопасного испытания ядерных материалов.

По информации Ивановой, 2 ноября прошлого года с ней перезаключили трудовой договор. Юрист ФЭИ уверяет, что заключен он был ровно на год, так что уже со 2 ноября текущего года Наталья Алексеевна не является их сотрудником. Однако в суде женщина рассказала, что вплоть до 21 ноября она ежедневно приходила на работу, и ее никто не известил о том, что она там больше не трудится. Более того, она выполняла задания руководства, проводила научные опыты.



В ответ на эти доводы юрист пояснил, что факт присутствия на работе вовсе не означает продление трудовых отношений. И то, что пропуск Ивановой оказался заблокированным только 22 ноября, по его мнению, просто какой-то казус. Потому что всем остальным сокращенным сотрудникам их, якобы, заблокировали еще 2 ноября.

Учитывая, что ФЭИ – режимное предприятие, доводы юриста, признаться, прозвучали весьма странно. Ведь если Наталья Алексеевна, как он утверждает, не являлась сотрудником, но при этом проходила в здание секретного института беспрепятственно, то здесь уже должны разбираться другие компетентные органы.

Кстати, на суде присутствовали и другие экс-сотрудники ФЭИ, которых сократили. Они также собираются подавать на институт иск. Так что скоро у юристов этого научного предприятия работы будет невпроворот.


 
 
Автор новости: Инна Емелина

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