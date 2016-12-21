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21 декабря 2016
Дороги
В Обнинске открыли сезон ремонта дорог в дождь
Связано это было с тем, что городские службы приступили к ямочному ремонту.
Как пояснил порталу Obninsk.Name заместитель начальника МПКХ Дмитрий ФЕДОРОВ, сегодня коммунальщики решили охватить сразу три участка в Обнинске: - Мы работаем на трех улицах: Университетской, Гагарина и Белкинской, как будут подготовлены все три объекта, машина поедет заливать ямы асфальтом.
Случится это во второй половине дня. Ну а до этого времени автомобилистов ждет неожиданность, ведь пока коммунальщики переходят с объекта на объект, ямы на дорогах красуются без всяких предупредительных знаков.
Кстати сегодня с утра в Обнинске идет изморось. Видимо ненастная погода уже стала приметой для старта ремонтных работ на дорогах.
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