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В Обнинске открыли сезон ремонта дорог в дождь

21 декабря 2016
Дороги


В Обнинске открыли сезон ремонта дорог в дождь

Сегодня водители, проезжающие по улице Белкинской неожиданно столкнулись с затруднением на дороге.

Связано это было с тем, что городские службы приступили к ямочному ремонту.

Как пояснил порталу Obninsk.Name заместитель начальника МПКХ Дмитрий ФЕДОРОВ, сегодня коммунальщики решили охватить сразу три участка в Обнинске: - Мы работаем на трех улицах: Университетской, Гагарина и Белкинской, как будут подготовлены все три объекта, машина поедет заливать ямы асфальтом.

Случится это во второй половине дня. Ну а до этого времени автомобилистов ждет неожиданность, ведь пока коммунальщики переходят с объекта на объект, ямы на дорогах красуются без всяких предупредительных знаков.

Кстати сегодня с утра в Обнинске идет изморось. Видимо ненастная погода уже стала приметой для старта ремонтных работ на дорогах.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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