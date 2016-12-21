Обнинские КВНщики оказались самыми смешными в регионе

19 декабря в калужском областном молодежном центре встречалась самая веселая и находчивая молодежь региона, чтобы сразиться за «Зимний кубок КВН 2016».В юмористической борьбе приняли участие восемь команд из разных городов области. Здесь присутствовали не только сборные высших учебных заведений, но и школьники.По результатам игры, уверенно шутя, кубок у своих соперников отобрали ребята из обнинска – сборная ИАТЭ «Ничего личного». Как жюри, так и зрители отметили высокий уровень юмористов из наукограда. Вполне вероятно, что обнинских КВНщиков уже совсем скоро мы увидим на большом экране.Стоит отметить, что помимо призовых мест команды были награждены в нескольких номинациях. Так, например, за лучшую миниатюру поощрили «Сборную Финансового Университета», занявшую второе место. А вот самая удачная шутка, по мнению жюри, оказалась у самых юных участников – школьников из команды «Шагал Малевича». Кстати, они же заняли почетное третье место.



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