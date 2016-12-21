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21 декабря 2016
Дороги
На Киевке в черте Обнинска следующим летом начнут строить надземные переходы
Сенсационную новость о том, что с пятнадцатого января на 136-м и 168-м километре уже заработают терминалы по взиманию платы за проезд в тестовом режиме, тут же растиражировали федеральные СМИ.
По словам представителей государственной компании «Автодор», к этому времени будет сформирована полноценная инфраструктура пунктов взимания платы: сформированы смены сотрудников и укомплектовано полностью оборудование. Журналисты, правда, не уточнили, что ни о какой оплате речь пока не идет, таким образом «Автодор» будет тестировать систему, выявляя ошибки. Людям будет выдаваться бесплатные талоны.
На одном из новостных сайтов даже озвучили день, когда проезд действительно станет платным. По словам журналистов, наступит это 28 февраля.
Эту информацию не подтвердил присутствующий на заседании глава обнинской администрации Владислав ШАПША:
- Дату эту назовут еще отдельно, потому что она не обсуждалась, даты 28-го точно не звучало, - заверил Владислав Валерьевич.
- Был поднят вопрос по строительству пешеходных переходов на 102-м и 103-м километре, и было подтверждение, что строительство в следующем году начнется, - пояснил Шапша.
Вопрос строительства альтернативных дорог в черте Обнинска в этот раз не затрагивали, так как обсуждение этого момента уже проходило ранее.
- В следующем году строить дороги не планируют, я думаю, что к этому приступят не раньше чем через год, - рассказал мэр города.
Таким образом, обнинцы могут расслабиться, по всей вероятности, в ближайшие два года в черте города введение платы за проезд по Киевскому шоссе не грозит.
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