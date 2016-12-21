В Обнинске по ночам орудует поджигатель электрощитов

Сегодня ночью в Обнинске едва удалось избежать двух серьезных пожаров.Некто поджег два электрощита в подъездах многоэтажных домов: на Ленина, 196 и на Гагарина, 51.Сначала в экстренные службы Обнинска поступил звонок от жителей проспекта Ленина, которые в три часа ночи почувствовали запах гари. Жильцы вышли в подъезд и начали тушить горящий электрощит на втором этаже своими силами. Позже подъехали представители коммунальных служб и пожарные.А буквально через полчаса с такой же заявкой позвонила и жительница улицы Гагарина. Женщина рассказала, что в три часа ночи выпускала в подъезд своего кота, и на тот момент с электрощитом на ее площадке не было никаких проблем. Появились они уже в половине четвертого утра, когда капризное животное вернулось и стало мяукать перед дверью. Тогда хозяйка кота открыла дверь и увидела пламя.В настоящее время в двух подъездах вышеуказанных домов отсутствует электричество. Там выгорел весь электрический кабель, и представители коммунальных служб прокладывают его заново. Обещают, что к вечеру свет уже будет. А поджигателя, между тем, разыскивает полиция.