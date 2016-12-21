Татьяна Котляр получила национальную премию и повестку в суд

Обнинская правозащитница известная своей лояльностью к приезжим стала лауреатом премии «Гражданская инициатива» в 2016-м году.Имена победителей были объявлены 20 декабря в столичном театре «Русская песня».Татьяна Котляр стала лауреатом в номинации «Наш общий дом – Россия». Проект конкурсное жюри высоко оценило проект «Правовая помощь беженцам с Украины в Калужской области», который был признан гражданской инициативой в деле оказания помощи пострадавшим в результате национальных и религиозных конфликтах, а так же при нарушении прав национальных меньшинств.За это обнинская правозащитница получила памятную статуэтку «Золотой росток» и денежный приз в размере двухсот тысяч рублей.Напомним, что сейчас Татьяна Михайловна обвиняется в незаконной регистрации у себя в квартире приезжих. В 2015-м году она «приютила» 185 граждан Украины. В прошлом году она уже выступала фигуранткой аналогичного дела и была освобождена по амнистии. В этот раз на подобное снисхождение обнинская правозащитница рассчитывать не может. Судебный процесс по делу о «резиновой квартире» Татьяны Котляр начнется уже в январе будущего года.