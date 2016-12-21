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21 декабря 2016
Криминал
Хозяину наркопритона грозит до 4 лет тюрьмы
В соседнем с Обнинском Боровском районе сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность притона.
Как оказалось, устроил его у себя в квартире 23-летний житель Боровска.
Парень систематически предоставлял свое жилье наркоманам для употребления дури, и в его квартире были найдены медицинские шприцы с иглами. В настоящее время проводится комплексная экспертиза всех этих вещественных доказательств. Возбуждено уголовное дело и молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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