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21 декабря 2016
Общество
Вице-мэр ПОПОВА попросила волонтеров помочь в борьбе с наркодилерами
«Предложения» от них с предлагающимися номерами телефонов, по которым можно «заказать» запрещенные вещества, сегодня можно увидеть на каждом углу. Не стесняются наркодилеры размещать свои объявления даже под мемориальными досками.
Этот вопрос на недавней пресс-конференции журналисты адресовали мэру Обнинска Владиславу ШАПШЕ, пояснив, что сотрудники правоохранительных органов данную проблему решают несколько вяло. Однако мэр решил не согласиться и заявил, что вычислить преступников не так уж и просто, потому грешить на бездействие полиции пока что не стоит.
Тем не менее, градоначальник уже в этот же день поднял данный вопрос на городском совещании, попросив начальника обнинской полиции Бориса ЖУКОВА более внимательно отнестись к работе в этом направлении. Активизироваться Шапша призвал и коммунальщиков, которые обязаны «замазывать» номера телефонов наркоторговцев.
А вице-мэр по «социалке» Татьяна ПОПОВА предложила призвать к борьбе с наркорекламой волонтеров. Это, по ее мнению, поможет избавиться от злосчастных надписей гораздо быстрее.
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