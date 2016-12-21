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Четыре процента обнинских одиннадцатиклассников не смогли получить допуск к ЕГЭ

21 декабря 2016
Образование


Четыре процента обнинских одиннадцатиклассников не смогли получить допуск к ЕГЭ

На днях местные школьники писали сочинение по русскому языку, которое является допуском к ЕГЭ.

Как рассказала начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, из 652 учеников смогли получить зачет 623 человека. Таким образом, 4% учащихся не осилили данное задание с первого раза.

- Они будут иметь возможность повторно написать сочинение первого февраля или третьего мая следующего года, - пояснила Татьяна Валерьевна.

Причем количество не справившихся с заданием вполне стандартное и, например, в прошлом году таковых было на два процента больше, чем сейчас.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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