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«ПИКу» разрешили строительство новых домов

21 декабря 2016
Строительство


«ПИКу» разрешили строительство новых домов

Комиссия по градостроительным и земельным вопросам подвела итоги публичных слушаний по вопросу разрешения ГК «ПИК» использовать территорию на ул. Курчатова для возведения многоквартирных домов выше пяти этажей.

Так, за строительство на слушаниях высказалось 17 человек, а против - только один.

Как отметила специалист управления архитектуры и градостроительства Анна РАДОВИЧ, больше всего вопросов у людей было по поводу концепции двора без машин и проезда спецтехники. Однако, по ее мнению, с учетом сквозных проездов эта не будет большой проблемой.

В результате, комиссия приняла решение рекомендовать выдать застройщику разрешение на строительство домов на данной территории.

Также участники комиссии обсудили итоги публичных слушаний по изменению в планировке и межевании территории 55 микрорайона, где ГК «ПИК» собирается также возводить жилье. Комиссия решила рекомендовать администрации города утвердить этот проект.

К слову, на оба слушания пришло ровно одинаковое количество людей - 65 человек, основная масса которых горячо поддерживала данного застройщика.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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