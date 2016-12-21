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21 декабря 2016
Строительство
«ПИКу» разрешили строительство новых домов
Так, за строительство на слушаниях высказалось 17 человек, а против - только один.
Как отметила специалист управления архитектуры и градостроительства Анна РАДОВИЧ, больше всего вопросов у людей было по поводу концепции двора без машин и проезда спецтехники. Однако, по ее мнению, с учетом сквозных проездов эта не будет большой проблемой.
В результате, комиссия приняла решение рекомендовать выдать застройщику разрешение на строительство домов на данной территории.
Также участники комиссии обсудили итоги публичных слушаний по изменению в планировке и межевании территории 55 микрорайона, где ГК «ПИК» собирается также возводить жилье. Комиссия решила рекомендовать администрации города утвердить этот проект.
К слову, на оба слушания пришло ровно одинаковое количество людей - 65 человек, основная масса которых горячо поддерживала данного застройщика.
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