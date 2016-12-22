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22 декабря 2016
Спорт
Спортсмены ДЮСШ «Держава» пополнили копилку медалей
В середине декабря ребята посетили город Рыбинск, где приняли участие в Первенстве ЦФО по самбо. Обнинский спортсмен Ашот ХАЧТРЯН занял третье место на этом престижном турнире, и теперь ему предстоит проявить свое мастерство на Чемпионате России.
Другая команда в эти же дни демонстрировала свое умение в городе Таруса, где прошел областной чемпионат по кикбоксингу. На турнир приехали восемьдесят спортсменов из разных школ региона. Воспитанники ДЮСШ «Держава» и здесь попали в число лучших. Дмитрий МИШУНИЧЕВ и Дмитрий ПУДОВКИН заняли первые места, Александру СИТНИКОВУ, Егору ПОЛЕНКОВУ и Роману КОЛБАНОВУ досталось серебро, а Даниил ЧЕРКАШОВ, Кирилл МАКАРОВИЧ и Григорий ВАРДАНЯН уверенно закрепили результат, заняв третье место.
Самые опытные спортсмены ДЮСШ «Держава» в эти же дни штурмовали международный олимп. В столице Эстонии - Талине прошел международный турнир по кикбоксингу. Спортсмены Финляндии, Литвы, Латвии, Нигерии, Туркменистана и России боролись за призовые места. Обнинские ребята и здесь смогли доказать свое превосходство. Воспитанник ДЮСШ «Держава» Викентий ВОЯКОВСКИЙ привез домой золото.
Мы поздравляем тренеров и спортсменов и желаем им в новом году очередных побед!
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