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22 декабря 2016
Мероприятия
Глава обнинской администрации встретит Новый год дома с семьей
Журналисты портала Obninsk.Name решили выяснить, где будет встречать 2017-й год градоначальник Обнинска Владислав ШАПША. Сити-менеджер не стал скрывать от общественности, что поездок на предстоящие выходные не планирует.
- Я никуда не уезжаю, и буду встречать праздник дома с семьей. Так сложилось, что уже традиционно я много лет подряд Новый год встречаю в Обнинске, - рассказал Владислав Валерьевич.
В последующие девять дней новогодних каникул глава обнинской администрации так же не намерен покидать любимый город, однако он уверен, что скучать ни ему, ни его семье не придется.
- У всех разные пристрастия, мне больше интересен активный образ жизни, - поделился Шапша.- И лыжи и коньки и прогулки и катание с горок. Масса вариантов.
Таким образом, Владислав Валерьевич сможет не только отдохнуть, но и проконтролировать, чтобы праздники в Обнинске прошли без каких-либо коллапсов.
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