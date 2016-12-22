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Глава обнинской администрации встретит Новый год дома с семьей

22 декабря 2016
Мероприятия


Глава обнинской администрации встретит Новый год дома с семьей

Чуть больше недели осталось до наступления самого любимого праздника россиян – Нового года.

Журналисты портала Obninsk.Name решили выяснить, где будет встречать 2017-й год градоначальник Обнинска Владислав ШАПША. Сити-менеджер не стал скрывать от общественности, что поездок на предстоящие выходные не планирует.

- Я никуда не уезжаю, и буду встречать праздник дома с семьей. Так сложилось, что уже традиционно я много лет подряд Новый год встречаю в Обнинске, - рассказал Владислав Валерьевич.

В последующие девять дней новогодних каникул глава обнинской администрации так же не намерен покидать любимый город, однако он уверен, что скучать ни ему, ни его семье не придется.

- У всех разные пристрастия, мне больше интересен активный образ жизни, - поделился Шапша.- И лыжи и коньки и прогулки и катание с горок. Масса вариантов.

Таким образом, Владислав Валерьевич сможет не только отдохнуть, но и проконтролировать, чтобы праздники в Обнинске прошли без каких-либо коллапсов.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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