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В Калужской области построят «мануфактуру Боско»

22 декабря 2016
Экономика


В Калужской области построят «мануфактуру Боско»

Вчера глава Правительства Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ подписал соглашение о сотрудничестве с компаний «Bosco di Ciliegi», согласно которому на территории индустриального парка «Калуга-Юг» будет построен производственный комплекс «Мануфактуры Боско».

Предполагается, что на новом предприятие начнут шить спортивные костюмы, ветровки, пуховики и футболки. Кроме того, станет возможно вести разработку и выпуск экипировки для спортсменов и персонала чемпионатов, а также форму для детских лагерей, включая «Артек».

В 2019 году «Мануфактура Боско» должна выйти на проектную мощность - свыше 3,6 миллионов трикотажных изделий и более 115,2 тысяч верхней одежды в год. Новое производство принесет региону около 900 вакансий.

- Это новые рабочие места и налоги от производства. Bosco - это всемирно известный бренд. То, что такая продукция будет производиться в Калуге, добавляет нам имидж, - прокомментировал глава региона Анатолий Артамонов.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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