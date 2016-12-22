|
22 декабря 2016
Экономика
В Калужской области построят «мануфактуру Боско»
Предполагается, что на новом предприятие начнут шить спортивные костюмы, ветровки, пуховики и футболки. Кроме того, станет возможно вести разработку и выпуск экипировки для спортсменов и персонала чемпионатов, а также форму для детских лагерей, включая «Артек».
В 2019 году «Мануфактура Боско» должна выйти на проектную мощность - свыше 3,6 миллионов трикотажных изделий и более 115,2 тысяч верхней одежды в год. Новое производство принесет региону около 900 вакансий.
- Это новые рабочие места и налоги от производства. Bosco - это всемирно известный бренд. То, что такая продукция будет производиться в Калуге, добавляет нам имидж, - прокомментировал глава региона Анатолий Артамонов.
Просмотров: 261
Последние новости из рубрики «Экономика» и по тэгам #брендовые вещи, #мануфактура, #губернатор, #калужская область:
19 декабря 2016
Школу в «Борисоглебском» начнут строить в следующем году
О затянувшемся строительстве школы в ЖК «Борисоглебский» мы рассказывали неоднократно. Напомним, что
13 декабря 2016
Сотрудничество с агломерацией Монпелье выйдет на новый уровень!
В Обнинске подвели итоги визита в наш город делегации агломерации Монпелье. Как рассказал начальник управления
7 декабря 2016
Калужские кластеры игнорируют фонд содействия инноваций
За одним столом в Обнинске сегодня собрались представители авиационно-космического, образовательного,
7 декабря 2016
Депутаты приняли бюджет в первом чтении
Вчера на заседании обнинского Горсобрания депутаты утвердили проект бюджета в первом чтении. Как рассказала
7 декабря 2016
Контрольно-счетная палата раскритиковала работу чиновников
Вчера контрольно-счетная палата Обнинска дала свою оценку не только проекту бюджета на следующий год,
6 декабря 2016
Дефицит бюджета города в следующем году составит больше 124 миллионов рублей
Начальник управления финансов Людмила КОНОВАЛОВА подвела итоговый вариант бюджета города на следующий
7 декабря 2016
В следующем году у обнинского индустриального парка появятся два новых резидента!
Основную ставку муниципалитет делает на развитие промышленного сектора экономики, направленного на расширение
6 декабря 2016
Обнинские депутаты рассмотрят проект бюджета в первом чтении!
Сегодня в 16:00 состоится заседание обнинского Городского Собрания. «Парламентарии» внесут
2 декабря 2016
В Обнинске на развитие инноваций в следующем году потратят 8,9 миллионов рублей
В следующем году на развитие инновационной деятельности в Обнинске муниципалитет планирует потратить
1 декабря 2016
Малый бизнес в следующем году поддержат на 200 тысяч больше
Сегодня депутаты рассмотрели в рамках заседания комитета расходы, которые запланированы в следующем году
Архив новостей
Самое оцененное
5 декабря 2016
Жительница Обнинска благодарит за работу врачей Скорой помощи
Много нареканий в последнее время вызывает работа медиков
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
5 декабря 2016
В Обнинске хулиганы били стекла, а жильцы молчали
На днях в Обнинске, в одном из подъездов многоквартирного жилого дома по
Самое читаемое
Криминал
13 декабря 2016
Жительнице Обнинска сожгли лицо кислотой!
Социалка
12 декабря 2016
С нового года компенсация за капремонт будут выплачиваться по-новому
Лента новостей
22 декабря 2016
Напавшим на женщину жителям Обнинска грозит два года тюрьмы
Выходившей...
21 декабря 2016
Четыре процента обнинских одиннадцатиклассников не смогли получить допуск к ЕГЭ
На...
21 декабря 2016
Вице-мэр ПОПОВА попросила волонтеров помочь в борьбе с наркодилерами
В...
21 декабря 2016
Хозяину наркопритона грозит до 4 лет тюрьмы
В...
21 декабря 2016
Обнинский депутат предложил скинуться на съемки патриотического фильма!
Такую...
21 декабря 2016
Обнинские КВНщики оказались самыми смешными в регионе
19...
20 декабря 2016
Жуковских воров
Вчера...
20 декабря 2016
Вечеринка закончилась потерей сознания
Необычно...
20 декабря 2016
В Обнинске провели дополнительную проверку условий жизни детей в приемных семьях
Начальник...
20 декабря 2016
Большинство обнинцев не смогли поступить в высшие военные учебные учреждения
Начальник...
Доска объявлений
События
81
Компьютеры
306
Работа
1124
Недвижимость
2796
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
439
Одежда
345
Животные
1040
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2410
Разное
1159
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.