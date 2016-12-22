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22 декабря 2016
Силовики
Обнинская полиция призывает жителей в период новогодних праздников сохранять бдительность
Обнинские полицейские напоминают, что в преддверии новогодних праздников не исключены факты мошенничества в отношении доверчивых граждан.
Жертвами чаще всего становятся пожилые и одинокие люди, пенсионеры. Способы и виды мошеннических действий различны и изощрены. Сумма причиненного ущерба может составлять несколько сот тысяч рублей Чтобы не стать жертвой мошенников: Не соглашайтесь на предложения случайных знакомых погадать вам, снять порчу, избавить от наложенного на ваших близких заклятия.
Не открывайте дверь незнакомцам, особенно, если при исправном дверном глазке после звонка пропал обзор, и громко сообщите, что звоните в полицию.
Не верьте телефонным звонкам о том, что ваши родственники совершили ДТП или преступление и можно за деньги избавить их от ответственности.
Не доверяйте телефонным сообщениям о крупных выигрышах, победах в конкурсах и лотереях, за которые нужно заплатить налог или оплатить доставку приза;
Не верьте рассказам о грядущей денежной реформе и попыткам обменять ваши деньги на новые купюры.
Не отправляйте на неизвестные адреса денежные переводы и смс со своего мобильного телефона.
Избегайте лиц, которые на улице навязчиво пытаются завести с вами разговор, предлагают какие-либо товары и услуги, приглашают поделить найденные деньги;
Не верьте тем, кто обещает чудеса за деньги. На предложения приобрести чудодейственные препараты, медицинскую технику или что-то еще отвечайте категорическим отказом.
Не разглашайте случайным знакомым информацию о себе, своих близких и соседях, которую можно использовать в преступных целях.
Не показывайте посторонним людям, где вы храните деньги.
Избегайте чужого внимания, снимая деньги со своего банковского счета.
Сообщайте в полицию о подозрительных лицах, появившихся в вашем доме.
Будьте бдительны и ыы не станете жертвой преступления и сохраните свои денежные сбережения!
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