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22 декабря 2016
Социалка
В Обнинске нашли работу для 30 инвалидов
И самым печальным оказалось недавнее известие о том, что запланированного повышения пособия по безработице в следующем году не предвидится. Его минимальный и максимальный размер по-прежнему будет составлять 850 и 4900 рублей.
Но есть и хорошие новости. Так, в этом году ЦЗН помог получить работу 30 инвалидам. У этой категории граждан имеется много ограничений по здоровью, поэтому трудоустроить их сложно. Но обнинский ЦЗН справился с этой задачей. Как рассказала его директор Татьяна ПЕЛЕВИНА, инвалиды получили должности бухгалтеров, специалистов по работу с клиентами, сборщиков игрушек, рабочих. Одного безработного жителя Обнинска, имеющего ограниченные возможности, даже взяли на городское предприятие в качестве слесаря.
Всего же с начала года на учете в ЦЗН было зарегистрировано 50 ищущих работу инвалидов. В настоящее время им продолжают оказывать помощь.
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