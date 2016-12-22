Обнинск
Новости
В Обнинске нашли работу для 30 инвалидов

22 декабря 2016
Социалка


В Обнинске нашли работу для 30 инвалидов

В обнинском Центре занятости населения подвели итоги уходящего 2016 года.

И самым печальным оказалось недавнее известие о том, что запланированного повышения пособия по безработице в следующем году не предвидится. Его минимальный и максимальный размер по-прежнему будет составлять 850 и 4900 рублей.

Но есть и хорошие новости. Так, в этом году ЦЗН помог получить работу 30 инвалидам. У этой категории граждан имеется много ограничений по здоровью, поэтому трудоустроить их сложно. Но обнинский ЦЗН справился с этой задачей. Как рассказала его директор Татьяна ПЕЛЕВИНА, инвалиды получили должности бухгалтеров, специалистов по работу с клиентами, сборщиков игрушек, рабочих. Одного безработного жителя Обнинска, имеющего ограниченные возможности, даже взяли на городское предприятие в качестве слесаря.

Всего же с начала года на учете в ЦЗН было зарегистрировано 50 ищущих работу инвалидов. В настоящее время им продолжают оказывать помощь.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

Все статьи
автора
Просмотров: 229
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Социалка» и по тэгам #инвалиды, #цзн, #безработные:


15 декабря 2016

Обнинские волонтеры ищут единомышленников!
Новый год уже не за горами. А это значит, что пришло время готовить подарки. Именно этим занялись обнинские...
14 декабря 2016

В Обнинске стали меньше претендовать на «льготное» жилье?
В наукограде продолжают действовать такие социальные программы, как «Жилье в кредит» и «Компенсация за...
12 декабря 2016

В Обнинске наградили самые доброжелательные к инвалидам организации
Планерка мэра наукограда Владислава ШАПШИ сегодня началось с награждения победителей конкурса на самую...
12 декабря 2016

С нового года компенсация за капремонт будут выплачиваться по-новому
Депутаты Законодательного собрания Калужской области упростили механизм выплат за капремонт, передав...
7 декабря 2016

Обнинские спасатели согреют замерзших прохожих на 108 километре «Киевки»
Сегодня обнинские спасатели развернули на 108 километре Киевской трассы мобильный пункт обогрева. Как...
29 ноября 2016

Обнинские депутаты не хотят кормить обеспеченных детей
В рамках недавнего комитета по бюджету, финансам и налогам на суд народных избранников был представлен...
28 ноября 2016

Обнинский председатель общества инвалидов награждена медалью
Сегодняшняя планерка городской администрации началась с приятного момента награждения председателя обнинского...
22 ноября 2016

В Балабанове готовы удержать врачей квартирами
В соседнем с Обнинском Боровском районе депутаты РС уже несколько лет помогают ЦРБ, принимая решения...
3 ноября 2016

Обнинские учителя обижаются на депутатов
Вчера в Обнинске была объявлена новая заявочная кампания по выплате работникам бюджетной сферы компенсации...
25 октября 2016

Программа «Доступная среда» в Обнинске не ограничится установкой новых пандусов
Как рассказал начальник управления социальной защиты населения Владимир ЖАРСКИЙ, установленные в городе...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.