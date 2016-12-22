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22 декабря 2016
Люди
Анатолий Иванов и Владимир Марков просто поменялись местами!
Место Анатолия ИВАНОВА занял Владимир МАРКОВ, ранее работавший главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии №8 Федерального медико-биологического агентства (ФГБУЗ ЦГИЭ № 8 ФМБА России). Тогда же было официально объявлено, что Иванов ушел на пенсию, но теперь стало известно, что они с Марковым просто поменялись местами.
Анатолий Александрович сейчас назначен на должность руководителя ФГБУЗ ЦГИЭ № 8 ФМБА России. А вот изменится ли от такой перестановки результат, покажет время.
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