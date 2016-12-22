Обнинск
Новости
В Обнинске задержаны двое подозреваемых обливших женщину кислотой

22 декабря 2016
Криминал


В Обнинске задержаны двое подозреваемых обливших женщину кислотой

В середине декабря в первом наукограде произошло громкое преступление.

Женщине, которая зашла в подъезд своего дома незнакомка плеснула в лицо жидкостью, предположительно кислотой. Из-за чего несчастная получила химический ожог роговицы глаз. По данному факту возбуждено уголовное дело в части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Как сообщили порталу Obninsk.Name в городском отделе полиции, следствию удалось найти возможных виновников этого преступления. Сейчас сотрудниками ОМВД по городу Обнинску задержаны 37-летний мужчина и 49-летняя женщина.

Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить полную картину этой трагедии. Ведется следствие.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 570
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #облили лицо кислотой, #задержаны подозреваемые, #криминал:


22 декабря 2016

Напавшим на женщину жителям Обнинска грозит два года тюрьмы
Выходившей в вечернее время из кафе на улицу жительнице Обнинска был нанесен сзади удар стеклянной бутылкой...
21 декабря 2016

Хозяину наркопритона грозит до 4 лет тюрьмы
В соседнем с Обнинском Боровском районе сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков пресекли...
20 декабря 2016

Вечеринка закончилась потерей сознания
Необычно закончилась вечеринка в одном из кафе города. Одна из посетительниц, решила на время покинуть...
20 декабря 2016

Жуковских воров поймали в Обнинске
Вчера в Обнинске по горячим следам была раскрыта кража денег в одном из магазинов. Как рассказала продавец,...
16 декабря 2016

Поход в кафе обошелся в 10 тысяч рублей
В одном из кафе соседнего с Обнинском города Балабанова была совершена кража десяти тысяч рублей. Эти...
16 декабря 2016

За кражу духов придется ответить
В соседнем с Обнинском Боровском районе заведено уголовное дело в отношении мужчины, укравшего из магазина...
14 декабря 2016

Жительница Обнинска избила своего взрослого сына!
В обнинскую полицию обратился местный житель 1988 года рождения. Молодой человек «заявил»...
15 декабря 2016

В Обнинске ссора между супругами закончилась переломом
На днях с заявлением в обнинскую дежурную часть обратилась местная жительница.
Женщина пожаловалась...
13 декабря 2016

Жительнице Обнинска сожгли лицо кислотой!
Поистине черной минувшая пятница выдалась для одной из жительниц наукограда: неизвестная женщина плеснула...
14 декабря 2016

Житель Обнинска отправится в тюрьму из-за бутылки
Уголовное дело возбуждено на местного жителя, который в одном из супермаркетов города украл бутылку водки.


 Архив новостей

Лента новостей
22 декабря 2016

В Калужской области построят «мануфактуру Боско»
Вчера...
21 декабря 2016

Четыре процента обнинских одиннадцатиклассников не смогли получить допуск к ЕГЭ
На...
21 декабря 2016

Вице-мэр ПОПОВА попросила волонтеров помочь в борьбе с наркодилерами
В...
21 декабря 2016

Обнинский депутат предложил скинуться на съемки патриотического фильма!
Такую...
21 декабря 2016

Обнинские КВНщики оказались самыми смешными в регионе
19...
20 декабря 2016

В Обнинске провели дополнительную проверку условий жизни детей в приемных семьях
Начальник...
20 декабря 2016

Большинство обнинцев не смогли поступить в высшие военные учебные учреждения
Начальник...
20 декабря 2016

МПКХ заставят убирать ничейные территории
Проблема...
19 декабря 2016

Жители Обнинска будут платить 720 рублей в год за проверку газового оборудования
Как...
19 декабря 2016

Пьяного водителя заставят работать 300 часов
В...
Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.