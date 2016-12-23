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23 декабря 2016
Криминал
Странная дружба закончилась поножовщиной
В соседнем с Обнинском Боровском районе заведено уголовное дело в отношении 54-летнего мужчины, по неосторожности зарезавшего своего 33-летнего приятеля.
Как выяснилось, молодой мужчина находился в гостях у своего старшего товарища – в деревне Денисово. И, как тот рассказал, он попросил денег. Хозяин дома в этой просьбе отказал и тогда гость, якобы, пообещал забрать деньги самовольно. В итоге мужчины сильно поссорились, и хозяин схватился за нож. Он нанес своему оппоненту удар в область груди. Окровавленный пострадавший был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
В настоящее время подозреваемый задержан. Сейчас расследование по данному факту продолжается. В его ходе выяснился удививший всех факт. Оказывается ранее задержанный уже отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью этому же молодому мужчине. Дело было еще в 2010 году. Тем не менее, после этого они продолжили поддерживать приятельские отношения. Но ничем хорошим такая дружба все равно не закончилось.
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