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Бюджет Обнинска в этом году недосчитался 37 миллионов рублей

23 декабря 2016
Власть


Бюджет Обнинска в этом году недосчитался 37 миллионов рублей

Начальник управления финансов Людмила КОНОВАЛОВА рассказала о корректировках, которые будут внесены в бюджет уходящего года.

Так, доходы бюджета оказались меньше на 37 миллионов рублей. Связано это в том числе и с тем, что субвенций из областного бюджета было выделено меньше того, что планировалось изначально. В частности, это касается образовательных учреждений, где на этот раз были заложены деньги только на заработную плату и на закупку учебников.

Что касается расходов, то они оказались меньше на 79 миллионов рублей от запланированных. Отчасти это связано с изменением графика погашения бюджетных кредитов, которые переносятся на 2018-2019 годы. В связи с этим, уменьшился и дефицит бюджета на 41 миллион рублей.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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