В праздники изменится расписание электричек

Об этом сообщила Центральная пассажирская пригородная компания.Так тридцатого декабря расписание железнодорожного транспорта будет соответствовать дню недели. А с тридцать первого декабря по седьмое января включительно электрички будут ходить по субботнему расписанию. Далее график движения будет так же соответствовать дню недели.Так же перевозчик сообщает, что расписание экспресс поезда №7787, отправляющегося из Москвы в сторону областного центра в 16 часов 20 минут, останется без изменений. А вот успеть на экспресс, отправляющийся из столицы в 18 часов 16 минут обнинцы смогут только 31 декабря, 7 и 8 января, потому что с первого по шестое января поезд курсировать не будет. По аналогичному сценарию будет отправляться и экспресс, из Калуги в Москву в 19 часов 25 минут.Так что обнинцам решившим в новогодние праздники воспользоваться железнодорожным транспортом стоит учесть эти изменения.



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