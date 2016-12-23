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23 декабря 2016
Транспорт
В праздники изменится расписание электричек
Так тридцатого декабря расписание железнодорожного транспорта будет соответствовать дню недели. А с тридцать первого декабря по седьмое января включительно электрички будут ходить по субботнему расписанию. Далее график движения будет так же соответствовать дню недели.
Так же перевозчик сообщает, что расписание экспресс поезда №7787, отправляющегося из Москвы в сторону областного центра в 16 часов 20 минут, останется без изменений. А вот успеть на экспресс, отправляющийся из столицы в 18 часов 16 минут обнинцы смогут только 31 декабря, 7 и 8 января, потому что с первого по шестое января поезд курсировать не будет. По аналогичному сценарию будет отправляться и экспресс, из Калуги в Москву в 19 часов 25 минут.
Так что обнинцам решившим в новогодние праздники воспользоваться железнодорожным транспортом стоит учесть эти изменения.
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