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23 декабря 2016
Дети
Главный педагог Обнинска попросила полицию обезопасить школьников
Однако как рассказала начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, единого официального старта новогодних каникул в Обнинске нет. Так, например, учащиеся семи школ наукограда отдыхать будут в период с 28 декабря по 9 января, четыре общеобразовательных учреждения приостановят свою деятельность с 29 числа текущего месяца по 11 января, каникулы в остальных школах продлятся с 30 декабря по 12 января.
- В последний учебный день в каждом общеобразовательном учреждении будут проведены линейки, в рамках которых ученикам напомнят о соблюдении норм безопасности на время каникул, - прокомментировала Волнистова.
Татьяна Валерьевна также отметила, что скучать в период новогодних праздников детям наукограда не придется. Свою работу продолжат школьные кружки и секции. А некоторые общеобразовательные учреждения позаботились и об активном отдыхе для учеников. Так, например, в школах № 4, 7 и 9 зальют катки.
Кроме этого на время каникул запланированы организованные выезды в учреждения культуры Калуги и Москвы. Всего обнинских школьников за период новогодних праздников за пределы наукограда вывезут 39 раз.
- Все мы помним трагедию, которая произошла недавно в Ханты-Мансийске. В этой связи со всеми директорами школ, где запланированы какие-то поездки, мы провели беседы на тему обеспечения безопасности в дороге. С этой же просьбой мы обращаемся и к обнинским полицейским, - резюмировала Волнистова.
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