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Главный педагог Обнинска попросила полицию обезопасить школьников

23 декабря 2016
Дети


Главный педагог Обнинска попросила полицию обезопасить школьников

До окончания первого полугодия обнинские школьники уже считают деньки.

Однако как рассказала начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, единого официального старта новогодних каникул в Обнинске нет. Так, например, учащиеся семи школ наукограда отдыхать будут в период с 28 декабря по 9 января, четыре общеобразовательных учреждения приостановят свою деятельность с 29 числа текущего месяца по 11 января, каникулы в остальных школах продлятся с 30 декабря по 12 января.

- В последний учебный день в каждом общеобразовательном учреждении будут проведены линейки, в рамках которых ученикам напомнят о соблюдении норм безопасности на время каникул, - прокомментировала Волнистова.

Татьяна Валерьевна также отметила, что скучать в период новогодних праздников детям наукограда не придется. Свою работу продолжат школьные кружки и секции. А некоторые общеобразовательные учреждения позаботились и об активном отдыхе для учеников. Так, например, в школах № 4, 7 и 9 зальют катки.

Кроме этого на время каникул запланированы организованные выезды в учреждения культуры Калуги и Москвы. Всего обнинских школьников за период новогодних праздников за пределы наукограда вывезут 39 раз.

- Все мы помним трагедию, которая произошла недавно в Ханты-Мансийске. В этой связи со всеми директорами школ, где запланированы какие-то поездки, мы провели беседы на тему обеспечения безопасности в дороге. С этой же просьбой мы обращаемся и к обнинским полицейским, - резюмировала Волнистова.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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