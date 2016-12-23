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Развитие еще одной экономической зоны Обнинска тормозит газовый вопрос

23 декабря 2016
Экономика


Развитие еще одной экономической зоны Обнинска тормозит газовый вопрос

Как сообщил порталу Obninsk.Name глава обнинской администрации Владислав ШАПША, в дальнейшем экономической развитие города будет связано не только с уже существующими площадками - Муниципальной промышленной зоной, Индустриальным парком и Зоной инновационного развития, но и с освоением новых земель, расположенных недалеко от Института сельхозрадиологии.

-Уже есть одна компания, готовая размещаться на этой территории, сейчас прорабатывается вопрос технологического подключения, - пояснил Владислав Валерьевич.

Главным «тормозом» в освоении территории стала недостаточная мощность существующей газовой подстанции, а без жидкого топлива современные предприятия попросту не могут работать.

-Вместе с регионом мы вышли с предложением к Газпрому о включении в программу газификации Калужской области. В следующем году будут понятны сроки и стоимость этого проекта, - рассказал Шапша.

Глава обнинской администрации не склонен драматизировать ситуацию в решение этого вопроса, ведь освоение существующих в городе индустриальных зон так же начиналось с подведения коммуникаций и создания инфраструктуры.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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