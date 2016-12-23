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23 декабря 2016
ЖКХ
Жители Обнинска требуют усилить отопление
Так, на днях работники «аварийки» даже выезжали по одному адресу с целью замерить температуру воздуха дома у женщины, которая, по ее словам, замерзала. Однако никаких нарушений там выявлено не было. Температура в квартире жалобщицы оказалась нормальной: 22 градуса тепла. Специалисты вообще не поняли, для чего их вызвали. В ответ женщина возмутилась: «Это сейчас она нормальная. А если завтра ударят тридцатиградусные морозы?» Представителям аварийно-диспетчерской службы стоило большого труда разъяснить ей, что если ударят сильные морозы, то и температуру теплоносителя поднимут. Ведь чем холоднее на улице, тем сильнее топят.
Тем не менее, подобные обращения все продолжаются.
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