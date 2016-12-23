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Город купит для МП «Полигон» уплотнитель мусора

23 декабря 2016
Экология


Город купит для МП «Полигон» уплотнитель мусора

Как рассказала начальник управления финансов Людмила КОНОВАЛОВА, в городском бюджете на следующий год заложены деньги на приобретение уплотнителя мусора для МП «Полигон».

- Это необходимо, поскольку если мусор не уплотнять, то он будет гореть, и вы помните, что на «Полигоне» были пожары. Поэтому администрация приняла решение увеличить уставной фонд, и эти средства направить на приобретение уплотнителя. Это оборудование нельзя быстро купить, поскольку в данный момент его на рынке нет, но мы уже заплатили аванс, и заказ на его изготовление принят, - пояснила Людмила Иннокентьевна.

А вот на вопрос председателя комитета Горсобрания по бюджету, финансам и налогам Константина ПАХОМЕНКО о целесообразности приобретения уплотнителя в связи с тем, что в ближайшие годы вопросом утилизации мусора должен заняться единый региональный оператор, она дать ответ затруднилась. Между тем, стоимость такого оборудования составляет примерно 10 миллионов рублей.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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