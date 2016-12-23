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23 декабря 2016
Общество
Обнинская телефонная хулиганка исправилась
На днях диспетчеры экстренных служб Обнинска несколько озадачились.
Им стало известно, что из мест заключения вышла так называемая телефонная хулиганка, которую суд приговорил к 12 месяцам лишения свободы. Эта дама терроризировала и полицию, и аварийно-диспетчерскую службу города, и скорую помощь… Да практически всех, кому можно на что-то пожаловаться и вызвать к себе домой. Одним словом, любительница телефонных «наездов» очень мешала людям работать, после чего за нее серьезно взялись правоохранительные органы.
И вот после выхода из мест заключения женщина пока никому не звонила, но уже успела наведаться в одну из коммунальных служб города с просьбой заменить у нее дома какую-то сантехническую деталь. Как выяснилось, на днях она залила соседей. Работники этого предприятия жутко перепугались, увидев, кто наведался к ним в гости. Но, к счастью, разговор получился спокойным, и коммунальщики сделали вывод, что исправительное учреждение и вправду исправляет людей.
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