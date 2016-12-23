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Обнинская телефонная хулиганка исправилась

23 декабря 2016
Общество


Обнинская телефонная хулиганка исправилась

На днях диспетчеры экстренных служб Обнинска несколько озадачились.

Им стало известно, что из мест заключения вышла так называемая телефонная хулиганка, которую суд приговорил к 12 месяцам лишения свободы. Эта дама терроризировала и полицию, и аварийно-диспетчерскую службу города, и скорую помощь… Да практически всех, кому можно на что-то пожаловаться и вызвать к себе домой. Одним словом, любительница телефонных «наездов» очень мешала людям работать, после чего за нее серьезно взялись правоохранительные органы.

И вот после выхода из мест заключения женщина пока никому не звонила, но уже успела наведаться в одну из коммунальных служб города с просьбой заменить у нее дома какую-то сантехническую деталь. Как выяснилось, на днях она залила соседей. Работники этого предприятия жутко перепугались, увидев, кто наведался к ним в гости. Но, к счастью, разговор получился спокойным, и коммунальщики сделали вывод, что исправительное учреждение и вправду исправляет людей.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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