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Обнинские бомжи на Гурьянова, 3 уже не согреются

23 декабря 2016
МЧС


Обнинские бомжи на Гурьянова, 3 уже не согреются

Недавно жители Обнинска задались вопросом, куда делся городской пункт обогрева для бомжей, о котором года два назад говорили спасатели МЧС и который располагался в здании Единой дежурно-диспетчерской службы на улице Гурьянова, 3.

Корреспонденты Obninsk.Name выяснили это у начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при администрации города Обнинска» Сергея КРАСКО.

Сергей Петрович пояснил, что в здании офиса ЕДДС теперь нет свободных помещений, так как там разместилась служба системы 112. Так что бомжей отогревать на Гурьянова, 3 уже негде. Но при этом он напомнил, что мобильный пункт обогрева обнинскими спасателями развернут на 108 километре Киевской трассы, рядом со знаменитым наукоградским институтом сельхозрадиологии.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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