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23 декабря 2016
МЧС
Обнинские бомжи на Гурьянова, 3 уже не согреются
Корреспонденты Obninsk.Name выяснили это у начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при администрации города Обнинска» Сергея КРАСКО.
Сергей Петрович пояснил, что в здании офиса ЕДДС теперь нет свободных помещений, так как там разместилась служба системы 112. Так что бомжей отогревать на Гурьянова, 3 уже негде. Но при этом он напомнил, что мобильный пункт обогрева обнинскими спасателями развернут на 108 километре Киевской трассы, рядом со знаменитым наукоградским институтом сельхозрадиологии.
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