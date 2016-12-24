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В Обнинске открылась выставка картин Натальи Иволгиной

24 декабря 2016
Культура


В Обнинске открылась выставка картин Натальи Иволгиной

Сегодня в Музее истории прошло открытие выставки обнинского художника Натальи ИВОЛГИНОЙ.

Картины она предпочитает писать в стиле реализма темперными красками.

На обозрение публики вывешены 40 ее работ, которые будут здесь находиться до 27 января следующего года. Поздравить Наталью с этим событием пришли многие известные жители нашего города. Они с интересом рассматривали представленные пейзажи и композиции, не стесняясь в комплиментах автору.

- Когда я был пионером, наши ученые посылали импульсы в космос и пытались там до кого-то достучаться, но ответа так до сих пор и не получили, - делится впечатлениями директор ДЮСШ "Держава" Юрий ФРАЙ. - И меня это натолкнуло на мысль, что мы, люди, живем на этой планете, как инопланетяне - мы ее не видим и не чувствуем. А художники, как те самые ученые, пытаются достучаться да нас, и их сигналы все-таки доходят до людей. Поэтому я хочу, чтобы до нас дошла вся энергетика Натальи и все то, что она хотела нам сказать.

Сама же Наталья Иволгина призналась, что перед открытием ее выставки, она испытывала легкое волнение.

- Хотелось бы, чтобы как можно больше людей, посмотрев мои картины, получили положительные эмоции и впечатления, и чтобы на душе у них было легко и хорошо, - отметила Наталья.
 
 
 
Автор новости: Константин Еременко

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