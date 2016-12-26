Лыжники Обнинска открыли зимний сезон!

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Шестого декабря в Канаде стартовал Чемпионат мира по плаванию, куда отправилась и российская сборная.

В Обнинске прошел первый этап кубка города по лыжным гонкам классическим стилем.В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов.В женском зачете лучшей стала 13-летняя калужанка Мария ПОПОВА. У мужчин золото досталось мастеру спорта Дмитрию ЗУБКОВУ.Теперь гонки на различных дистанциях будут проходить в наукограде каждые выходные. Следующий этап состоится 31 декабря. Лыжники побегут 10 километров.