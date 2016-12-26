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26 декабря 2016
Криминал
Обнинцу, пытавшемуся подставить начальника колонии, продлили тюремный срок
Мужчина с конца прошлого года оплачивал мобильный телефон руководителя ведомства, а в январе 2016- го, осужденный рассказали сотрудникам Следственного комитета, что начальник колонии принудил его перечислять деньги, обещая в случае неповиновения «райскую жизнь».
В результате проверки было выявлено, что неприязнь между мужчинами возникла из-за требования начальника колонии к осужденному прекратить предпринимательскую деятельность. Последний продавал по завышенным ценам другим заключенным товары, которые привозили ему родственники.
За попытку очернить начальника колонии обнинец на пять лет лишился свободы. К этому сроку добавится предыдущий, который заканчивается через пол года.
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