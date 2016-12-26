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Обнинцу, пытавшемуся подставить начальника колонии, продлили тюремный срок

26 декабря 2016
Криминал


Обнинцу, пытавшемуся подставить начальника колонии, продлили тюремный срок

Предприимчивый обнинец, осужденный четыре года назад за незаконный оборот наркотиков план мести начальнику колонии в Товарково продумал заранее.

Мужчина с конца прошлого года оплачивал мобильный телефон руководителя ведомства, а в январе 2016- го, осужденный рассказали сотрудникам Следственного комитета, что начальник колонии принудил его перечислять деньги, обещая в случае неповиновения «райскую жизнь».

В результате проверки было выявлено, что неприязнь между мужчинами возникла из-за требования начальника колонии к осужденному прекратить предпринимательскую деятельность. Последний продавал по завышенным ценам другим заключенным товары, которые привозили ему родственники.

За попытку очернить начальника колонии обнинец на пять лет лишился свободы. К этому сроку добавится предыдущий, который заканчивается через пол года.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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