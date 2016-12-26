Обнинцу, пытавшемуся подставить начальника колонии, продлили тюремный срок

В администрации уверяют, что сбоев с вывозом мусора на праздники быть не должно

Предприимчивый обнинец, осужденный четыре года назад за незаконный оборот наркотиков план мести начальнику колонии в Товарково продумал заранее.Мужчина с конца прошлого года оплачивал мобильный телефон руководителя ведомства, а в январе 2016- го, осужденный рассказали сотрудникам Следственного комитета, что начальник колонии принудил его перечислять деньги, обещая в случае неповиновения «райскую жизнь».В результате проверки было выявлено, что неприязнь между мужчинами возникла из-за требования начальника колонии к осужденному прекратить предпринимательскую деятельность. Последний продавал по завышенным ценам другим заключенным товары, которые привозили ему родственники.За попытку очернить начальника колонии обнинец на пять лет лишился свободы. К этому сроку добавится предыдущий, который заканчивается через пол года.