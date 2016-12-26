К маленьким пациентам КБ №8 снова придет «Милосердие»

В администрации уверяют, что сбоев с вывозом мусора на праздники быть не должно

В преддверии каждого Нового года сотрудники центра «Милосердие» поздравляют с праздником тех, кто вынужден находиться на больничных койках.А именно они устраивают самый настоящий праздник для детей, находящихся на стационарном лечении. Данное мероприятие проходит при поддержке городской администрации.На этот раз по традиции к маленьким пациентам КБ №8 придут Дед Мороз, Снегурочка и веселый Снеговик. Сказочные персонажи приготовили для юных зрителей игры, конкурсы и, конечно же, сладкие подарки.