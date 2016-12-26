|
26 декабря 2016
Дети
К маленьким пациентам КБ №8 снова придет «Милосердие»
А именно они устраивают самый настоящий праздник для детей, находящихся на стационарном лечении. Данное мероприятие проходит при поддержке городской администрации.
На этот раз по традиции к маленьким пациентам КБ №8 придут Дед Мороз, Снегурочка и веселый Снеговик. Сказочные персонажи приготовили для юных зрителей игры, конкурсы и, конечно же, сладкие подарки.
Просмотров: 177
Последние новости из рубрики «Дети» и по тэгам #новый год, #кб, #милосердие, #администрации, #традиция, #дети:
23 декабря 2016
Главный педагог Обнинска попросила полицию обезопасить школьников
До окончания первого полугодия обнинские школьники уже считают деньки. Однако как рассказала начальник
22 декабря 2016
Глава обнинской администрации встретит Новый год дома с семьей
Чуть больше недели осталось до наступления самого любимого праздника россиян – Нового года. Журналисты
20 декабря 2016
В Обнинске провели дополнительную проверку условий жизни детей в приемных семьях
Начальник городского отдела опеки и попечительства Татьяна СТРУКОВА рассказала о работе ее подразделения.
14 декабря 2016
Новогодние поделки детей украсили кабинеты обнинских полицейских
В течение всего учебного года сотрудники полиции проводили со школьниками профилактические работы, рассказывая
12 декабря 2016
Обнинский прокурор утвердил обвинительное заключение против экс-директора «Милосердия»
Напомним, что уголовное дело на бывшего руководителя социального учреждения Надежду РОЖКОВУ было возбуждено
6 декабря 2016
В Обнинске уменьшилось количество рождений иногородних детей
Об этом рассказала директора местного ЗАГСа Лидия СИНЕЦКИНА. Например, за прошлый месяц было зарегистрировано
23 ноября 2016
Слухи об отравлении детей в «Ласточке» не подтвердились
Как рассказал главный врач КБ№8 Владимир ПЕТРОВ, появившиеся на днях слухи о возможном массовом отравлении
22 ноября 2016
В Малоярославце может случиться трагедия!
Если в Обнинске работа по спиливанию аварийных деревьев в последнее время ведется постоянно, то в соседнем
17 ноября 2016
Возле двух обнинских школ появятся дополнительные лежачие полицейские
Комиссия по безопасному дорожному движению рассмотрело предложение пенсионера Владимира ВЕРЕНЕЕВА об
18 ноября 2016
В ДК ФЭИ пройдет первый фестиваль мультфильма!
Уже в это воскресенье в Обнинске состоится первый в истории города Фестиваль мультфильма «Счастливое
Архив новостей
Самое оцененное
5 декабря 2016
Жительница Обнинска благодарит за работу врачей Скорой помощи
Много нареканий в последнее время вызывает работа медиков
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
19 декабря 2016
Жители Обнинска будут платить 720 рублей в год за проверку газового оборудования
Как рассказал сегодня на планерном
Самое читаемое
Криминал
13 декабря 2016
Жительнице Обнинска сожгли лицо кислотой!
Криминал
20 декабря 2016
Вечеринка закончилась потерей сознания
Лента новостей
26 декабря 2016
В администрации уверяют, что сбоев с вывозом мусора на праздники быть не должно
Начальник...
26 декабря 2016
Жители Обнинска боятся погибнуть под крышами многоэтажек на Курчатова
Обнинский...
26 декабря 2016
В Обнинске нет площадок для развития массового хоккея
Первый...
26 декабря 2016
В Боровском районе сиротский дом трещит по швам
Три...
26 декабря 2016
В Обнинском отделе полиции «потушили пожар»
Накануне...
26 декабря 2016
В аварии на «Киевке» пострадали три человека
ДТП...
26 декабря 2016
Лыжники Обнинска открыли зимний сезон!
В...
24 декабря 2016
В Обнинске открылась выставка картин Натальи Иволгиной
Сегодня...
23 декабря 2016
Обнинские бомжи на Гурьянова, 3 уже не согреются
Недавно...
23 декабря 2016
Город купит для МП «Полигон» уплотнитель мусора
Как...
Доска объявлений
События
81
Компьютеры
306
Работа
1128
Недвижимость
2797
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
439
Одежда
345
Животные
1041
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2411
Разное
1159
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.