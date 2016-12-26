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К маленьким пациентам КБ №8 снова придет «Милосердие»

26 декабря 2016
Дети


К маленьким пациентам КБ №8 снова придет «Милосердие»

В преддверии каждого Нового года сотрудники центра «Милосердие» поздравляют с праздником тех, кто вынужден находиться на больничных койках.

А именно они устраивают самый настоящий праздник для детей, находящихся на стационарном лечении. Данное мероприятие проходит при поддержке городской администрации.

На этот раз по традиции к маленьким пациентам КБ №8 придут Дед Мороз, Снегурочка и веселый Снеговик. Сказочные персонажи приготовили для юных зрителей игры, конкурсы и, конечно же, сладкие подарки.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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