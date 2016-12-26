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Обнинские ученые запатентовали защитное покрытие для боеголовок!

26 декабря 2016
Наука и техника


Обнинские ученые запатентовали защитное покрытие для боеголовок!

Обнинские ученые создали защитное покрытие для скоростных летательных аппаратов, которое повышает устойчивость их антенн к аэродинамическим и тепловым нагрузкам.

На испытаниях в ОНПП «Технология» покрытия сохранили радиопроводящие свойства при температуре 1200 градусов. Таким образом, ликвидируется основная трудность при проектировании гиперзвуковых летательных аппаратов, когда разогретая до тысячи градусов на скорости плазма моментально сжигает внешние антенны, и связь с аппаратом теряется.

Разработка обнинских ученых признана «патентом недели».

 
 
Автор новости: Анастасия Болтачева

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