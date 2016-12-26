|
26 декабря 2016
Силовики
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В пятницу с поличным при получении крупной суммы денег от пациента был задержан заведующий одного из отделений Клинической Больницы №8 ФМБА России.
Эта история тянется еще с 2010 года, когда пациент – житель г. Москвы обратился за медицинской помощью в обнинскую больницу. Обследующий его заведующий отделением сообщил, что мужчине требуется срочная операция. Учитывая специфику заболевания, сделать ее можно было по государственной квоте.
Для справки – стоимость услуги составляет порядка 700 тысяч рублей с учетом самой процедуры и содержания пациента в стационаре. При положительном решении госкомиссии по выделению квот всю эту сумму закрывает бюджет. Заведующий отделением КБ №8 параллельно являлся членом данной комиссии и мог повлиять на ее решение.
По словам заявителя, в 2010-м году врач попросил у пациента за свои услуги по «выбиванию квоты» 150 тысяч рублей. Больному тогда пришлось продать земельный участок, и он предпочел эти деньги тогда заплатить наличкой в карман доктору. Квота была благополучно выделена и операция проведена.
Спустя шесть лет у мужчины случился рецидив заболевания, и он вновь обратился к завотделением, который после проведения ряда исследований и изучения анализов, заявил, что требуется повторная операция. На этот раз, по словам потерпевшего, доктор «выкатил» ему ценник за получение квоты в сумме 350 тысяч рублей, то есть выше предыдущего более, чем в два раза.
- Пациент на этот раз не стал мириться с происходящим и написал заявление в Генеральную прокуратуру России, - рассказала нашему порталу заместитель прокурора Обнинска Нина ФИЛИНКОВА, - Из Москвы оно было направлено в областную прокуратуру, после чего началась проверка. Оперативная разработка проводилась силами управления по борьбе с экономическими преступления и противодействию коррупции УМВД по Калужской области на протяжении нескольких месяцев.
По договоренности с доктором, мужчина должен был передать ему вознаграждение за содействие в выделении квоты уже после операции, которая в плановом порядке состоялась в сентябре. Оплачена она была за счет государства.
Хирургическое вмешательство прошло своим чередом, и на днях пациент приехал к заведующему, чтобы оплатить его «услуги». Передача 350 тысяч рублей проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, после чего врач был задержан с поличным.
После проведения следственных действий доктору стало плохо, и его госпитализировали в больницу с гипертоническим кризом. Там же состоялось и выездное заседание суда, который решал вопрос о выборе меры пресечения.
Учитывая его состояние, суд решил поместить подозреваемого под домашний арест по месту жительству после того, как он будет выписан из больницы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Просмотров: 1298
Последние новости из рубрики «Силовики»:
26 декабря 2016
Обнинский депутат Надежда Рожкова признала себя виновной
Сегодня в Обнинском городском суде состоялись слушания по уголовному делу в отношении экс-директора Центра
22 декабря 2016
Обнинская полиция призывает жителей в период новогодних праздников сохранять бдительность
Обнинские полицейские напоминают, что в преддверии новогодних праздников не исключены факты мошенничества
19 декабря 2016
У жителя Обнинска силой отобрали газовый баллон
На днях в полицию города Обнинска обратились жители многоквартирного дома № 17 по улице Звездной с просьбой
20 декабря 2016
Большинство обнинцев не смогли поступить в высшие военные учебные учреждения
Начальник обнинского комиссариата Марат АКЧУРИН подвел итоги работы его отдела. Так, с первого января
16 декабря 2016
Прокуратура заставила обнинскую фирму убрать приглашение на инаугурацию ТРАМПА
Прокуратура Обнинска отреагировала на появившееся на сайте местной компании приглашение принять участие
15 декабря 2016
За экстремистские материалы пользователю на два года «перекрыли» Интернет
Сотрудники УФСБ по Калужской области проверили материалы в сети Интернет и нашли там информацию экстремистского
16 декабря 2016
В Обнинске наказали директора автошколы
Обнинская прокуратура проверила автошколы города и выявила в одной из них серьезные нарушения. Как оказалось,
12 декабря 2016
Уличенных в кумовстве станут жестче наказывать
Недавно журналисты портала Obninsk.Name поинтересовались у прокурора города Обнинска Дмитрия ЧУМАКА,
8 декабря 2016
Прокуратура Обнинска проводит «горячую линию»!
Девятого декабря во всем мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Дата выбрана не случайно,
5 декабря 2016
Глава администрации Балабанова позавидовал инженеру КТС
В конце ноября в соседнем с Обнинском Балабанове начальник ОМВД по Боровскому району Андрей ХОХЛОВ попросил
Архив новостей
Самое оцененное
5 декабря 2016
Жительница Обнинска благодарит за работу врачей Скорой помощи
Много нареканий в последнее время вызывает работа медиков
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
19 декабря 2016
Жители Обнинска будут платить 720 рублей в год за проверку газового оборудования
Как рассказал сегодня на планерном
Самое читаемое
Криминал
13 декабря 2016
Жительнице Обнинска сожгли лицо кислотой!
Криминал
20 декабря 2016
Вечеринка закончилась потерей сознания
Лента новостей
26 декабря 2016
В администрации уверяют, что сбоев с вывозом мусора на праздники быть не должно
Начальник...
26 декабря 2016
Жители Обнинска боятся погибнуть под крышами многоэтажек на Курчатова
Обнинский...
26 декабря 2016
В Обнинске нет площадок для развития массового хоккея
Первый...
26 декабря 2016
В Боровском районе сиротский дом трещит по швам
Три...
26 декабря 2016
В Обнинском отделе полиции «потушили пожар»
Накануне...
26 декабря 2016
В аварии на «Киевке» пострадали три человека
ДТП...
26 декабря 2016
Лыжники Обнинска открыли зимний сезон!
В...
24 декабря 2016
В Обнинске открылась выставка картин Натальи Иволгиной
Сегодня...
23 декабря 2016
Обнинские бомжи на Гурьянова, 3 уже не согреются
Недавно...
23 декабря 2016
Город купит для МП «Полигон» уплотнитель мусора
Как...
Доска объявлений
События
81
Компьютеры
306
Работа
1128
Недвижимость
2797
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
439
Одежда
345
Животные
1041
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2411
Разное
1159
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.