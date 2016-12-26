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В Обнинском отделе полиции «потушили пожар»

26 декабря 2016
МЧС


В Обнинском отделе полиции «потушили пожар»

Накануне выходных полицейские города Обнинска совместно с представителями МЧС России провели учения.

По легенде на втором этаже здания ОМВД по городу Обнинску произошел воображаемый пожар. Сотрудники правоохранительных органов тут же были эвакуированы, на место происшествия незамедлительно приехала спецтехника, и пожарные потушили воображаемое пламя.

Подобные учения проводятся в ОМВД по городу Обнинску на постоянной основе, чтобы люди знали, как надо действовать в случае реального возгорания. В этот раз по результатам учений, работа всех служб задействованных в них была оценена на высоком уровне.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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