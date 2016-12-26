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26 декабря 2016
МЧС
В Обнинском отделе полиции «потушили пожар»
По легенде на втором этаже здания ОМВД по городу Обнинску произошел воображаемый пожар. Сотрудники правоохранительных органов тут же были эвакуированы, на место происшествия незамедлительно приехала спецтехника, и пожарные потушили воображаемое пламя.
Подобные учения проводятся в ОМВД по городу Обнинску на постоянной основе, чтобы люди знали, как надо действовать в случае реального возгорания. В этот раз по результатам учений, работа всех служб задействованных в них была оценена на высоком уровне.
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