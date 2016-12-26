В Обнинском отделе полиции «потушили пожар»

В администрации уверяют, что сбоев с вывозом мусора на праздники быть не должно

Накануне выходных полицейские города Обнинска совместно с представителями МЧС России провели учения.По легенде на втором этаже здания ОМВД по городу Обнинску произошел воображаемый пожар. Сотрудники правоохранительных органов тут же были эвакуированы, на место происшествия незамедлительно приехала спецтехника, и пожарные потушили воображаемое пламя.Подобные учения проводятся в ОМВД по городу Обнинску на постоянной основе, чтобы люди знали, как надо действовать в случае реального возгорания. В этот раз по результатам учений, работа всех служб задействованных в них была оценена на высоком уровне.