В Обнинске нет площадок для развития массового хоккея

В администрации уверяют, что сбоев с вывозом мусора на праздники быть не должно

Шестого декабря в Канаде стартовал Чемпионат мира по плаванию, куда отправилась и российская сборная.

Первый наукоград вновь попал в поле зрения федеральных изданий.В этот раз, правда, интерес к Обнинску не был связан с недавно избранным американским президентом Дональдом ТРАМПОМ. Причиной столь пристального интереса стал мониторинг «Снежный фронт», который провели активисты ОНФ.Несмотря на оптимистические отчета обнинского спорткомитета и управления общего образования, общественники отметили, что только в пяти из шестнадцати школ города есть хоккейные коробки, и только две из них находятся в хорошем состоянии.- Многие хоккейные коробки давно демонтированы, а те, что остались, в большинстве своем требуют ремонта. В городе действует 6 катков, но для 110-тысячного города этого явно недостаточно, – подчеркнул эксперт ОНФ Николай Заботин.Таким образом, по мнению общественников, в городе не созданы условия для занятий зимними видами спорта на коньках. А посему статус спортивного города Обнинск имеет разве что в докладах чиновников, которые, к сожалению, не отражают реального положения дел.