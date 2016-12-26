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26 декабря 2016
Спорт
В Обнинске нет площадок для развития массового хоккея
В этот раз, правда, интерес к Обнинску не был связан с недавно избранным американским президентом Дональдом ТРАМПОМ. Причиной столь пристального интереса стал мониторинг «Снежный фронт», который провели активисты ОНФ.
Несмотря на оптимистические отчета обнинского спорткомитета и управления общего образования, общественники отметили, что только в пяти из шестнадцати школ города есть хоккейные коробки, и только две из них находятся в хорошем состоянии.
- Многие хоккейные коробки давно демонтированы, а те, что остались, в большинстве своем требуют ремонта. В городе действует 6 катков, но для 110-тысячного города этого явно недостаточно, – подчеркнул эксперт ОНФ Николай Заботин.
Таким образом, по мнению общественников, в городе не созданы условия для занятий зимними видами спорта на коньках. А посему статус спортивного города Обнинск имеет разве что в докладах чиновников, которые, к сожалению, не отражают реального положения дел.
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