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26 декабря 2016
ЖКХ
Владислав ШАПША попросил коммунальщиков активнее бороться с сосульками
Однако, как заверил Дмитрий Сергеевич, ситуация держится под контролем и всем управляющим компаниям дано поручение заняться их устранением или, в случае отсутствия технической возможности, хотя бы огородить опасные территории. Самым проблемным в этом плане районом, по его словам, является Старый город, поэтому акцент проверок отдела городского хозяйства делается именно на него.
- Сейчас неустойчивая погодная ситуация, поэтому заставьте управляющие компании принять меры, чтобы никому это не рухнуло на голову, - резюмировал Владислав ШАПША слова вице-мэра.
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