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Владислав ШАПША попросил коммунальщиков активнее бороться с сосульками

26 декабря 2016
ЖКХ


Владислав ШАПША попросил коммунальщиков активнее бороться с сосульками

Сегодня на планерке мэр наукограда Владислав ШАПША обратил внимание своего заместителя по вопросам городского хозяйства Дмитрия СТРЕЛЬЦОВА на появившиеся на крышах Обнинска сосульки.

Однако, как заверил Дмитрий Сергеевич, ситуация держится под контролем и всем управляющим компаниям дано поручение заняться их устранением или, в случае отсутствия технической возможности, хотя бы огородить опасные территории. Самым проблемным в этом плане районом, по его словам, является Старый город, поэтому акцент проверок отдела городского хозяйства делается именно на него.

- Сейчас неустойчивая погодная ситуация, поэтому заставьте управляющие компании принять меры, чтобы никому это не рухнуло на голову, - резюмировал Владислав ШАПША слова вице-мэра.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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