|
26 декабря 2016
Силовики
Обнинский депутат Надежда Рожкова признала себя виновной
Сторону обвинения представлял прокурор Обнинска Дмитрий ЧУМАК.
Как он проинформировал, с 2011 и по 2015 год Надежда Георгиевна фиктивно оформила у себя в учреждении четверых сотрудников, который по факту у нее не работали. Но, как сказал прокурор, умышленно используя свое служебное положение и действуя в корыстных целях, Рожкова дала указание подчиненным, чтобы они вносили в табель учета использования рабочего времени данные об осуществлении этими гражданами трудовой деятельности. А заработную плату Надежда Георгиевна присваивала себе. В итоге государственному бюджетному учреждению Центр «Милосердие» был нанесен ущерб на сумму 1 миллион рублей 110 тысяч 452 рубля 41 копейка.
Надежда Георгиевна с обвинением согласилась и попросила рассмотреть дело в особом порядке. То есть, без участия в нем свидетелей с последующим процессом разбирательств. Более того, она призналась, что в сентябре 2016 года написала явку с повинной. Этот факт адвокат назвал смягчающим вину обстоятельством, с чем не согласился прокурор. Дмитрий Юрьевич заверил, что явку с повинной Рожкова написала уже после того, как расследование было завершено.
Но зато в качестве смягчающих обстоятельств был приведен целый ряд других фактов. Судья Олег ПЕТРОВИЧЕВ зачитал положительные характеристики от Городского Собрания, коллектива Центра «Милосердие», министра труда и социальной защиты Калужской области Павла КОНОВАЛОВА, а также ходатайства от депутатов Виталия ПИКАЛОВА и Дмитрия САМБУРОВА. Рожкова обратилась с просьбой зачитать данную ей характеристику главой администрации города Обнинска Владиславом ШАПШОЙ, но таковую в деле не нашли.
В дополнение Надежда Георгиевна рассказала, что уже погасила причиненный Центру «Милосердие» ущерб, перечислив на его расчетный счет сначала 88 тысяч рублей, а чуть позже – 1 миллион 22 тысячи 453 рубля. Она пояснила, что для этого ей пришлось взять пять кредитов.
В ходе всего судебного заседания Рожкова плакала.
– Я осознаю свою вину, да, у меня с 2011 по 2015 год были оформлены так называемые «мертвые души». Но эти деньги были потрачены не на мои личные нужды, а на нужды учреждения. У меня не было умысла хищения, – заявила она в последнем слове.
Эти слова несколько удивили судью. С одной стороны Рожкова признала свою вину и попросила рассмотреть дело в особом порядке, без привлечения свидетелей. А с другой, – стала оправдываться… Сторона обвинения попросила для нее наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, но с выплатой штрафа в сумме 250 тысяч рублей и без права занимать государственные и муниципальные должности сроком на три года. Также прокурор предложил обратить взыскание на имущество Рожковой в виде денежных средств, находящихся на ее счетах.
Суд отложил вынесение приговора до завтрашнего дня. Так что судьба обнинского депутата пока не решена.
Просмотров: 563
Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #суд, #хищение, #подлог, #прокурор:
26 декабря 2016
В Обнинске при получении взятки в 350 тысяч задержан заведующий отделением КБ №8!
В Обнинске расследуется очередное громкое уголовное дело коррупционной направленности. В пятницу с поличным
22 декабря 2016
Обнинская полиция призывает жителей в период новогодних праздников сохранять бдительность
Обнинские полицейские напоминают, что в преддверии новогодних праздников не исключены факты мошенничества
19 декабря 2016
У жителя Обнинска силой отобрали газовый баллон
На днях в полицию города Обнинска обратились жители многоквартирного дома № 17 по улице Звездной с просьбой
20 декабря 2016
Большинство обнинцев не смогли поступить в высшие военные учебные учреждения
Начальник обнинского комиссариата Марат АКЧУРИН подвел итоги работы его отдела. Так, с первого января
16 декабря 2016
Прокуратура заставила обнинскую фирму убрать приглашение на инаугурацию ТРАМПА
Прокуратура Обнинска отреагировала на появившееся на сайте местной компании приглашение принять участие
15 декабря 2016
За экстремистские материалы пользователю на два года «перекрыли» Интернет
Сотрудники УФСБ по Калужской области проверили материалы в сети Интернет и нашли там информацию экстремистского
16 декабря 2016
В Обнинске наказали директора автошколы
Обнинская прокуратура проверила автошколы города и выявила в одной из них серьезные нарушения. Как оказалось,
12 декабря 2016
Начальнику обнинской полиции предложили взятку
9 декабря прокурор первого наукограда Дмитрий ЧУМАК встретился с представителями местных СМИ. Поводом
12 декабря 2016
Уличенных в кумовстве станут жестче наказывать
Недавно журналисты портала Obninsk.Name поинтересовались у прокурора города Обнинска Дмитрия ЧУМАКА,
12 декабря 2016
Обнинский прокурор утвердил обвинительное заключение против экс-директора «Милосердия»
Напомним, что уголовное дело на бывшего руководителя социального учреждения Надежду РОЖКОВУ было возбуждено
Архив новостей
Самое оцененное
5 декабря 2016
Жительница Обнинска благодарит за работу врачей Скорой помощи
Много нареканий в последнее время вызывает работа медиков
20 декабря 2016
Обнинские ученые собрались массово судиться с ФЭИ
Как известно, в обнинском физико-энергетическом институте идут сокращения
19 декабря 2016
Жители Обнинска будут платить 720 рублей в год за проверку газового оборудования
Как рассказал сегодня на планерном
Самое читаемое
Криминал
13 декабря 2016
Жительнице Обнинска сожгли лицо кислотой!
Криминал
20 декабря 2016
Вечеринка закончилась потерей сознания
Лента новостей
26 декабря 2016
В администрации уверяют, что сбоев с вывозом мусора на праздники быть не должно
Начальник...
26 декабря 2016
Жители Обнинска боятся погибнуть под крышами многоэтажек на Курчатова
Обнинский...
26 декабря 2016
В Обнинске нет площадок для развития массового хоккея
Первый...
26 декабря 2016
В Боровском районе сиротский дом трещит по швам
Три...
26 декабря 2016
В Обнинском отделе полиции «потушили пожар»
Накануне...
26 декабря 2016
В аварии на «Киевке» пострадали три человека
ДТП...
26 декабря 2016
Лыжники Обнинска открыли зимний сезон!
В...
24 декабря 2016
В Обнинске открылась выставка картин Натальи Иволгиной
Сегодня...
23 декабря 2016
Обнинские бомжи на Гурьянова, 3 уже не согреются
Недавно...
23 декабря 2016
Город купит для МП «Полигон» уплотнитель мусора
Как...
Доска объявлений
События
81
Компьютеры
306
Работа
1128
Недвижимость
2797
Авто-мото
452
Бытовая техника
357
Мебель
439
Одежда
345
Животные
1041
Оргтехника
66
Мобильная связь
159
Услуги
2411
Разное
1159
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2016 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.