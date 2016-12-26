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Жители Обнинска боятся погибнуть под крышами многоэтажек на Курчатова

26 декабря 2016
Благоустройство


Жители Обнинска боятся погибнуть под крышами многоэтажек на Курчатова

Обнинский начальник управления городского хозяйства уверяет, что ситуация с сосульками в наукограде держится под контролем, но жители города с ним категорически не согласны.

Так, сегодня к корреспондентам портала Obninsk.Name обратились жители улицы Курчатова, 20 и 22. На крышах и на балконах обоих этих домов сосульки имеют уже гигантские размеры. И самые большие из них уже вот-вот упадут. Но коммунальщики мало того, что не принимают никаких мер по их ликвидации, но даже не торопятся повесить хотя бы объявление о том, чтобы люди ходили мимо дома аккуратно, соблюдая определенную дистанцию.



– Я с ужасом смотрю наверх и очень боюсь, что случится трагедия. Сосульки ведь висят с обеих сторон дома. В том числе и над подъездами, – рассказала нам жительница дома № 20 Вера Васильевна.

А ее соседи хотят пригласить Дмитрия Стрельцова к ним во двор, чтобы он все увидел своими глазами и не верил своим подчиненным, которые убеждают его, что все хорошо.
 
 
 
Автор новости: Инна Емелина

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