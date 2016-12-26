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26 декабря 2016
Благоустройство
В администрации уверяют, что сбоев с вывозом мусора на праздники быть не должно
Так, по его словам, сейчас на территории Обнинска находится около 600 контейнерных площадок, которые обслуживают различные управляющие компании.
В данный момент у всех коммунальщиков уже продлены договоры с перевозчиками на вывоз твердых коммунальных отходов, поэтому никаких сбоев первого января быть не должно.
- По некоторым домам управляющим компаниям было рекомендовано увеличить количество вывоза мусора, и некоторым было рекомендовано перенести его вывоз на более ранние часы, - отметил Беликов.
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