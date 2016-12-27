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27 декабря 2016
Происшествия
В аварии под Малоярославцем из-за невнимательности погиб таксист
ДТП произошло поздним вечером в понедельник.
Около 23:00 в черте деревни Оболенское Малоярославецкого района водитель такси «Рено», проехав нужный поворот, решил развернуться. Мужчина съехал на обочину и начал совершать маневр. Разворачиваясь, он не заметил идущую в этом же направлении легковушку ВАЗ 2114. В результате водитель «Лады», не успев уйти от препятствия, въехал в него.
Удар пришелся как раз со стороны водителя «Рено», в результате чего тот вылетел через лобовое стекло. К сожалению, мужчина погиб на месте. Пассажир, находившийся рядом с ним в авто, к счастью, остался жив. Он и еще двое пассажиров ВАЗа были госпитализированы в районную больницу.
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