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В аварии под Малоярославцем из-за невнимательности погиб таксист

27 декабря 2016
Происшествия


В аварии под Малоярославцем из-за невнимательности погиб таксист

ДТП произошло поздним вечером в понедельник.

Около 23:00 в черте деревни Оболенское Малоярославецкого района водитель такси «Рено», проехав нужный поворот, решил развернуться. Мужчина съехал на обочину и начал совершать маневр. Разворачиваясь, он не заметил идущую в этом же направлении легковушку ВАЗ 2114. В результате водитель «Лады», не успев уйти от препятствия, въехал в него.

Удар пришелся как раз со стороны водителя «Рено», в результате чего тот вылетел через лобовое стекло. К сожалению, мужчина погиб на месте. Пассажир, находившийся рядом с ним в авто, к счастью, остался жив. Он и еще двое пассажиров ВАЗа были госпитализированы в районную больницу.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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