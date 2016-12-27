Внимание, розыск!

В администрации уверяют, что сбоев с вывозом мусора на праздники быть не должно

Был одет: шапка вязаная с отворотом, серого цвета; куртка из матерчатой ткани темно-синего цвета, с капюшоном; брюки темно-серого цвета; короткие сапоги кожаные черного цвета, на молнии.

Приметы: на вид около 75 лет, рост около 158 см, среднего телосложения, волосы русые с сединой, лицо овальное, глаза серые.