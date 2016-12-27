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Внимание, розыск!

27 декабря 2016
Силовики


Внимание, розыск!

ОУР ОМВД России по г.Обнинску разыскивается Федосов Иван Максимович 18.05.1941г.р.

Этот житель г.Обнинска 21.12.2016г. ушел из дома и его местонахождение до настоящего времени не известно.

Приметы: на вид около 75 лет, рост около 158 см, среднего телосложения, волосы русые с сединой, лицо овальное, глаза серые.

Был одет: шапка вязаная с отворотом, серого цвета; куртка из матерчатой ткани темно-синего цвета, с капюшоном; брюки темно-серого цвета; короткие сапоги кожаные черного цвета, на молнии.



Граждан, располагающих какой-либо информацией в отношении разыскиваемого, просим позвонить по телефонам: 

4-98-54, 7-67-22, 02.

Конфиденциальность гарантируется.

 
 
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