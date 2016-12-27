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Обнинцы недоумевают, почему нет новогоднего убранства у дк ФЭИ

27 декабря 2016
Благоустройство


Обнинцы недоумевают, почему нет новогоднего убранства у дк ФЭИ

Хвалу городским дизайнерам украсившим Обнинск к Новому году не устают выражать как сотрудники администрации, так и обычные горожане.

Действительно вот уже много лет подряд к самому любимому празднику россиян Обнинск превращается в сказочный город.

Однако огрехи в оформлении горожане тоже подмечают. Так на днях в редакцию портала Obninsk.Name обратился житель города Олег ПИСЛИЦА, которого уже не первый год гложет вопрос: почему ДК ФЭИ выбивается из этого списка?

-Вот сейчас смотрю, какой город, как все красиво оформлено, а ДК ФЭИ вообще без всякого украшения стоит. Неужели у нас ФЭИ такой бедный, что не может украсить свой Дворец культуры? – недоумевает Олег Михайлович.

Наши корреспонденты тут же пояснили звонившему, что Физико-энергетический институт и ДК сегодня объединяет только название, учреждение давно стало городским. Однако в вопросе «новогоднего убранства» мы обещали разобраться.

За разъяснениями мы обратились к руководителю ДК ФЭИ Дмитрию ЗАЕЛЕНКОВУ, который не стал скрывать от журналистов свое видение ситуации: -С прошлого года здание дворца культуры подсвечивается, такого раньше не было, - рассказывает Дмитрий Николаевич.- А украшением города и учреждений культуры занимаются в администрации, как они решат украсить здание и выделят деньги, так вопрос и будет решен.

Как пояснила журналистам начальник отдела городского дизайна и рекламы Оксана ГРИЦУК, в этом году город взял на себя лишь оформление фасадов городских библиотек и Музея.

-Мы взяли, как говорится, самых обездоленных. А ГДК, например своими силами украшал фасад, - рассказывает Оксана Анатольевна.

К тому же в администрации припомнили, что два года назад передали ДК ФЭИ каркасную ель, которая за это время так и не была наряжена. Если «зимнюю красавицу» руководство Дворца культуры вернет обратно, то в отделе городского дизайна не исключают возможности использовать ее в новогоднем оформлении, в том числе и рядом с ДК ФЭИ.

Будем надеяться, что к следующему Новому году чиновники разберутся в этом вопросе и создадут-таки праздничную атмосферу рядом со старейшим учреждением культуры Обнинска.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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