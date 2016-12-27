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Александр Трушков планирует принять участие в довыборах депутата Горсобрания

27 декабря 2016
Политика


Александр Трушков планирует принять участие в довыборах депутата Горсобрания

В эти минуты одному из депутатов обнинского городского Собрания Надежде РОЖКОВОЙ суд выносит свой приговор.

Вчера портал Obninsk.Name уже рассказывал о подробностях этого уголовного дела. Поскольку слушания проходят в особом порядке, а обвиняемая досрочно признала свою вину, на оправдательный приговор ей рассчитывать не приходится. Теперь все зависит только от того как судья оценит смягчающие обстоятельства Рожковой.

При таком раскладе Надежда Георгиевна лишается возможности не только занимать государственные и муниципальные должности, но и выполнять депутатские полномочия. Учитывая, что выборы депутатов городского Собрания Обнинска в 2015-м году прошли по одномандатным округам, фактически один микрорайон наукограда остается без своего представителя в городском Собрании. А посему довыборы на освободившееся кресло должны быть назначены уже в ближайшее время.

На сегодняшний день все 30 парламентариев Обнинска являются сторонниками правящей партии, поэтому освободившееся кресло может стать хорошим шансом для оппозиции пробиться в ряды депутатов.

И первым свое намерение баллотироваться подтвердил справедливорос Александр ТРУШКОВ, о чем он заявил на своей страничке в Фейсбуке.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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