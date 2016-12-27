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27 декабря 2016
Резонанс
Надежда Рожкова пожаловалась на тяжелую жизнь
Дело в том, что Надежда Георгиевна и ее адвокат просили суд быть к ней снисходительнее в части назначения штрафа, ссылаясь на то, что экс-директор Центра социальной помощи семье и детям «Милосердие» для возмещения причиненного ею ущерба областному бюджету вынуждена была взять несколько кредитов.
– Иначе Рожкова попадет в долговую яму, – просил адвокат.
Но в это самое время выяснилось, что у Рожковой имеется три автомобиля: «Тойота Королла», «Форд Фьюжен» и «Ниссан Жук». Также стало известно, что прописана она в Обнинске, а по факту проживает в коттедже поселка Кабицыно.
Сама же Надежда Георгиевна в слезах рассказала на суде, что одну из машин уже продала, так что их осталось всего две. Да и с жильем, как она призналась, у нее не все так замечательно. Сын ее проживает в доме под снос, а дочка выплачивает ипотеку.
А что касается ее официальных доходов, то в 2014 году она получили как директор Центра «Милосердие» 884 тысячи рублей, а в 2015 году – 945 тысяч. К этой сумме следует приплюсовать и компенсацию депутата за истекший год – 155 тысяч рублей.
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