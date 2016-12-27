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Надежда Рожкова пожаловалась на тяжелую жизнь

27 декабря 2016
Резонанс


Надежда Рожкова пожаловалась на тяжелую жизнь

В ходе судебного процесса по уголовному делу в отношении депутата обнинского Горсобрания Надежды РОЖКОВОЙ всплыли интересные факты.

Дело в том, что Надежда Георгиевна и ее адвокат просили суд быть к ней снисходительнее в части назначения штрафа, ссылаясь на то, что экс-директор Центра социальной помощи семье и детям «Милосердие» для возмещения причиненного ею ущерба областному бюджету вынуждена была взять несколько кредитов.

– Иначе Рожкова попадет в долговую яму, – просил адвокат.

Но в это самое время выяснилось, что у Рожковой имеется три автомобиля: «Тойота Королла», «Форд Фьюжен» и «Ниссан Жук». Также стало известно, что прописана она в Обнинске, а по факту проживает в коттедже поселка Кабицыно.

Сама же Надежда Георгиевна в слезах рассказала на суде, что одну из машин уже продала, так что их осталось всего две. Да и с жильем, как она призналась, у нее не все так замечательно. Сын ее проживает в доме под снос, а дочка выплачивает ипотеку.

А что касается ее официальных доходов, то в 2014 году она получили как директор Центра «Милосердие» 884 тысячи рублей, а в 2015 году – 945 тысяч. К этой сумме следует приплюсовать и компенсацию депутата за истекший год – 155 тысяч рублей.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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