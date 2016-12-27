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В Обнинске уменьшилось количество ищущих работу

27 декабря 2016
Общество


В Обнинске уменьшилось количество ищущих работу

Как рассказала директор обнинского Центра занятости населения Татьяна ПЕЛЕВИНА, уровень безработицы в уходящем году составил 0,4% экономически активного населения и количество безработных граждан сейчас даже меньше, чем в прошлом году.

Однако количество ищущих работу уже в начале следующего года должно увеличиться. Это будут те, кто сейчас попал под сокращения на обнинских предприятиях.

- Количество вакансий у нас сейчас даже больше, чем в конце прошлого года. А если говорить в целом, то в прошлом году за содействием к нам обратилось примерно 3,4 тысячи человек, а в этом только 2,8 тысячи, - отметила Татьяна Ивановна.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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