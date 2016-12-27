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27 декабря 2016
Общество
В Обнинске уменьшилось количество ищущих работу
Однако количество ищущих работу уже в начале следующего года должно увеличиться. Это будут те, кто сейчас попал под сокращения на обнинских предприятиях.
- Количество вакансий у нас сейчас даже больше, чем в конце прошлого года. А если говорить в целом, то в прошлом году за содействием к нам обратилось примерно 3,4 тысячи человек, а в этом только 2,8 тысячи, - отметила Татьяна Ивановна.
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