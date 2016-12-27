Еще один житель Обнинска превратил свою квартиру в «резиновую»

В администрации уверяют, что сбоев с вывозом мусора на праздники быть не должно

Зарабатывать на фиктивной регистрации иностранных граждан в последнее время в Обнинске стало модно.Так, например, на «резиновом» бизнесе недавно попался еще один местный житель.Как сообщили журналистам нашего новостного портала в пресс-службе обнинского ОМВД, уголовное дело сотрудники полиции возбудили на молодого человека 1991 года рождения. В своей квартире он регистрировал иностранцев, которые по факту в ней не проживали. Фиктивную регистрацию он предлагал за 500 рублей. Отделом дознания уже собраны доказательства по 20 фактам.В настоящее время материалы по данному делу переданы в суд.