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Еще один житель Обнинска превратил свою квартиру в «резиновую»

27 декабря 2016
Силовики


Еще один житель Обнинска превратил свою квартиру в «резиновую»

Зарабатывать на фиктивной регистрации иностранных граждан в последнее время в Обнинске стало модно.

Так, например, на «резиновом» бизнесе недавно попался еще один местный житель.

Как сообщили журналистам нашего новостного портала в пресс-службе обнинского ОМВД, уголовное дело сотрудники полиции возбудили на молодого человека 1991 года рождения. В своей квартире он регистрировал иностранцев, которые по факту в ней не проживали. Фиктивную регистрацию он предлагал за 500 рублей. Отделом дознания уже собраны доказательства по 20 фактам.

В настоящее время материалы по данному делу переданы в суд.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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