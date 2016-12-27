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Экс-директор Центра «Милосердия» приговорен к трем годам условно

27 декабря 2016
Силовики


Экс-директор Центра «Милосердия» приговорен к трем годам условно

Сегодня в обнинском городском суде был объявлен приговор депутату Горсобрания и экс-директору Центра «Милосердие» Надежде РОЖКОВОЙ.

Перед началом заседания в зале суда собрались журналисты, затем туда явилась и сама Надежда Георгиевна с группой поддержки в составе двух женщин. Одна из дам, дабы создать праздничное настроение, даже поставила на кафедру для выступлений маленькую новогоднюю елочку, сопроводив это словами: «Чтобы все стали доброжелательнее».

Правда, сама Рожкова этим похвастаться не могла. Она была очень раздражена присутствием прессы и телевидения.

– Вот цирк-то. Пусть горожане посмотрят на цирк. Плохая у вас профессия, – укорила она журналистов.

Затем в зал вошел судья, все встали, и был озвучен приговор. Деяние Рожковой было квалифицировано судом как «тяжкое преступление коррупционной направленности». Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в сумме 70 тысяч рублей и лишением права занимать должности в государственной и муниципальной службе в течение трех лет.

– Вы приговором довольны? – поинтересовались представители СМИ у Рожковой уже выходя из зала. Та промолчала.

– А чем тут можно быть довольным? – ответила за Надежду Георгиевну одна из ее спутниц.

Тем не менее, многие считают, что Надежда Георгиевна отделалась, как это принято говорить, «малой кровью». Все-таки преступление тяжкое. И ей повезло, что срок условный. Большую роль в этом сыграли ее многочисленные заслуги и регалии.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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