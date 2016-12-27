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Обнинские улицы убирают от снега, а дворы в нем утопают

27 декабря 2016
ЖКХ


Обнинские улицы убирают от снега, а дворы в нем утопают

Работники обнинского МПКХ уверяют, что активно борются со снежными заносами и с гололедом.

Так, за последние две недели в Обнинске было израсходовано 234 кубометра песко-соляной смеси и 76 тонн противогололедного материала (ПГМ). Для сравнения: с начала зимнего сезона песко-соляной смеси ушло 2 тысячи 819 кубеметров, а ПГМ – 716 тонн.

При этом снега за последнюю неделю было вывезено одна тысяча 384 кубометра. А с начала зимнего сезона – 6 тысяч 864 кубометров.

Однако во дворах наукограда ситуация обстоит несколько хуже. По многим из них просто невозможно пройти и даже проехать на автомобиле. В частности, пожилые люди Обнинска рассказывают, что очень много снега во дворах рядом с офисом управления соцзащиты города.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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