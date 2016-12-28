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Воспитанники обнинской «Державы» продолжают побеждать

28 декабря 2016
Спорт


Воспитанники обнинской «Державы» продолжают побеждать

Прошедшие выходные снова оказались весьма насыщенными для спортсменов ДЮСШ «Держава».

Так, например, в субботу, 24 декабря, в Пскове состоялся Межрегиональный турнир по КУДО. В соревнованиях приняли участие более 130 юных спортсменов из разных городов.

В результате общекомандного зачета кудоисты из «Державы» заняли первое место.

А уже на следующий день побороться за «Зимний кубок» по КУДО предстояло представительницам прекрасного пола, которые встретились в Москве. Сюда приехали более 150 спортсменок из разных уголков нашей страны. Среди них была и обнинская участница Анна КОРОБЕЙНИКОВА, которая в упорной борьбе отвоевала почетное третье место.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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