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28 декабря 2016
Спорт
Воспитанники обнинской «Державы» продолжают побеждать
Так, например, в субботу, 24 декабря, в Пскове состоялся Межрегиональный турнир по КУДО. В соревнованиях приняли участие более 130 юных спортсменов из разных городов.
В результате общекомандного зачета кудоисты из «Державы» заняли первое место.
А уже на следующий день побороться за «Зимний кубок» по КУДО предстояло представительницам прекрасного пола, которые встретились в Москве. Сюда приехали более 150 спортсменок из разных уголков нашей страны. Среди них была и обнинская участница Анна КОРОБЕЙНИКОВА, которая в упорной борьбе отвоевала почетное третье место.
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