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28 декабря 2016
Власть
Обнинские депутаты довольны проделанной в этом году работой
Председатель городской «думы» Владимир ВИКУЛИН поздравил своих коллег с наступающими праздниками и поблагодарил за проделанную в этом году работу.
- Мы все нормально потрудились и повода нас сильно критиковать быть не должно, - подытожил Владимир Васильевич.
А Иван ГАЛКИН не упустил возможности рассказать о том, что депутаты недавно сразились в турнире с ветеранами бильярда Обнинска.
- Депутатский корпус занял почетное второе место, получил кубок, и теперь он наверное перекочует в здание администрации и займет здесь почетное место, - отметил Галкин, правда не уточнил, сколько же всего команд принимало участие в турнире.
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