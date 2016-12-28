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Обнинские депутаты довольны проделанной в этом году работой

28 декабря 2016
Власть


Обнинские депутаты довольны проделанной в этом году работой

Местные народные избранники провели последнее в этом году заседание городского собрания и внесли изменения в бюджет 2016 года.

Председатель городской «думы» Владимир ВИКУЛИН поздравил своих коллег с наступающими праздниками и поблагодарил за проделанную в этом году работу.

- Мы все нормально потрудились и повода нас сильно критиковать быть не должно, - подытожил Владимир Васильевич.

А Иван ГАЛКИН не упустил возможности рассказать о том, что депутаты недавно сразились в турнире с ветеранами бильярда Обнинска.

- Депутатский корпус занял почетное второе место, получил кубок, и теперь он наверное перекочует в здание администрации и займет здесь почетное место, - отметил Галкин, правда не уточнил, сколько же всего команд принимало участие в турнире.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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